Notre top 10 de vos meilleures astuces pour économiser l'eau, l'électricité, l'alimentation

Jimmy Debz récupére "le pain destination poubelle de la boulangerie du coin. 70€ d'économie par mois." Stéphanie Wattiez qui vient de Tournai récupère son vieux pain pour en faire des croûtons ou même le passer à la moulinette après les avoir grillés à la poêle pour en faire de la chapelure. Nathalie Canas conseille de ne pas considérer les dates des produits et tout jeter et que beaucoup de produits sont encore bons après la date.

Marie Jemine d'Hélécine : Ses courses lui coûtent moins cher depuis qu’elle achète en vrac. Elle n’achète plus de produits transformés. Le vrac lui a aussi permis une transition douce vers une cuisine de saison et végétale qui coûte clairement moins cher. Léa Joris ne fait pas d'achats qui ne sont pas nécessaires et cuisine sans acheter des repas tout prêts.

Jacqueline Marchal nous raconte qu'avec un grand potager "nous avons des réserves de légumes pour tout l'hiver, nous faisons toutes nos confitures avec les récoltes de fruits (fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles, pommes, poires etc ... ). On fait aussi le pain, les pizzas, les yaourts etc ... nous-mêmes. Pour les grosses courses au supermarché, on fait une liste et on s'y tient, sans acheter du superflu."

"Steph cest moimoi" économise en adhérant à une coopérative solidaire et sociale "pour faire nos courses et achats divers en récupérant du crédit d'achat sur tout ce qu'on dépense."

Norima Bp joue avec "les promos, les bons de réductions, les remboursements, les erreurs de prix, le cashback et passer tout cela, par le paiement en cartes cadeaux afin de récupérer encore plus de pouvoir d'achat