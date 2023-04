Notre taxi Uber, notre restaurant, notre hôtel…, les dangers de notre société de la notation !

Je vais partager avec vous mon impression sur le dernier livre de l’économiste et essayiste Pierre Bentata ''Tous Notés", publié aux éditions de l’Observatoire. C’est vrai qu’il a raison, nous sommes entrés, sans nous en rendre compte, dans une société où nous notons tout, vraiment tout.

Autrement dit, nous portons un jugement sur tous les objets, les lieux et les humains. Nous notons notre chauffeur de taxi Uber, nous notons les restaurants où nous allons, nous notons les hôtels..., nous notons même des objets inanimés comme des montagnes. Nous notons aussi les êtres humains. Est-ce un mal ? C’est vrai que pour Pierre Bentata, la réponse est évidemment nuancée, c’est pourquoi il sera d’ailleurs impossible d’interdire ce phénomène de la notation. Mais cette société de la notation le met malgré tout à l’aise. Alors oui, c’est vrai, il y a des partisans de cette notation et c’est vrai qu’avec la jungle qu’est devenu Internet, avec les millions d’informations qui circulent, avoir des notes, c’est utile si on doit par exemple faire appel à un corps de métier comme on est noyé d’informations. La seule manière de ne pas se faire arnaquer, c’est d’avoir les avis de ceux ou celles qui ont donc utilisé les services de ce carreleur ou de ce jardinier, pour ne citer que deux exemples. Et c’est d’autant plus précieux qu’aujourd’hui, un certain laxisme professionnel a saisi énormément de professions et donc l’utilité des notes, que ce soit sous forme de like, d’étoile, de pouces de cœur, de followers ou que sais-je encore, se révèle très utile. Ce système de notation ne va donc pas disparaître du jour au lendemain. Mais, et c’est là l’intérêt de ce livre de Pierre Bentata, c’est qu’il questionne tout de même notre société qui veut absolument tout noter, tout mesurer, tout juger…