"Notre système scolaire actuel est un peu maltraitant pour l’enfant" estime Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant

Bulletin, devoir, leçon ou encore redoublement, faut-il revoir l’école "traditionnelle"? Le Président de la Ligue des Droits de l’Enfant accompagné d’autres experts voudrait voir l’école que l’on connaît disparaître. QR l’actu fait le point sur ces questions avec Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant.

Supprimer le bulletin ?

Pour le délégué général aux droits de l’enfant, le bulletin avec des points n’est pas souhaitable : "Un outil de communication est indispensable entre les professeurs, l’élève et les parents mais il ne doit pas prendre la forme de quelque chose d’infamant. Quand on est un bon élève, c’est très gai de recevoir des bons points mais lorsqu’on est un cancre, ça démotive encore plus".

Bernard Devos prône plutôt le carnet de progression qui peut indiquer le niveau par rapport à ce qui est attendu en termes d’apprentissage et les remédiations à mettre en place si nécessaire.

Quid du redoublement ?

Le redoublement doit être évité le plus possible estime le délégué général aux droits de l’enfant : "Beaucoup pensent que le redoublement est utile pourtant les études internationales démontre le contraire et puis ce redoublement coûte près de 400 millions d’euros chaque année à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec cet argent, vous pourriez vous attaquer aux problèmes en amont en améliorant la remédiation, en doublant le nombre d’enseignant dans les classes plus difficiles, ce serait à mon sens nettement plus profitable".

Nivellement par le bas ?

Pour Bernard Devos, il ne faut pas nier que si l’on prend en compte les apprentissages classiques comme la lecture, l’écriture ou encore le calcul, il y a clairement une baisse de niveau. Mais il ajoute que l’enseignement a évolué et s’est adapté à notre société actuelle et maîtrise toute une série d’autres connaissances.

Réinventer l’école

Pour Bernard Devos, l’école doit être réinventée : "Notre système scolaire actuel hérité du 19e siècle est un peu maltraitant avec les enfants notamment parce qu’ils sont confrontés à deux formes d’autorités, à la maison où l’on discute et à l’école avec une autorité passéiste. Je pense qu’il faut réenchanter l’école. Il y a un travail énorme qui est en partie réalisé par le pacte d’excellence mais cela ne suffit pas. Je pense qu’il faut aller vers une école avec des journées plus longues mais qui intègre la réappropriation individuelle de la matière vue dans la journée et qui intègre également toute une série d’activités parascolaire artistiques, sportive ou autres".