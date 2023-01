Chaque semaine, retrouvez notre sélection de vidéos YouTube à (re) découvrir afin de terminer la semaine en beauté.

Un court-métrage bientôt oscarisé ?

C’est tout ce qu’on souhaite à Uri Lotan et son court-métrage très touchant, Black Slide, présenté en ligne par le New Yorker. L’histoire d’un garçon dans un parc aquatique, qui doit faire face à ses peurs, et qui apprend une mauvaise nouvelle en parallèle.