Le Video Club de Alejandro González Iñárritu

C’est une série passionnante que propose Konbini sur sa chaîne YouTube, à savoir Video Club, un concept simple et terriblement efficace, qui place des réalisateurs et des acteurs dans un vidéo club “à l’ancienne” pour leur faire parler des œuvres qui les ont marqué. Cette semaine, c’était au tour de Alejandro González Iñárritu, réalisateur de Birdman, 21 Grammes, ou encore The Revenant. De Parasite à Code Inconnu en passant par L'étrange histoire de Benjamin Button, le réalisateur partage ses coups de cœur.