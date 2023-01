The Last of Us, la série vs le jeu

Le premier épisode de la série The Last of Us a beaucoup fait parler de lui. Et c’est normal, vu la qualité du projet. Mais ce qui a également surpris les fans, c’est la fidélité du pilote par rapport au chef-d’œuvre de Naughty Dog. IGN a publié un parallèle entre les deux, et c’est bluffant.