C’est arrivé en 1992

Pour Konbini, le réalisateur André Bonzel nous dévoile les coulisses de son film mythique (co-réalisé avec Benoît Poelvoorde et Remy Belvaux), C’est Arrivé Près de Chez Vous. Et même si on connaît ce film culte par cœur, on y apprend malgré tout quelques informations croustillantes.