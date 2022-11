Danse avec les stars

Si, dans l’émission de TF1, on a souvent du mal à savoir qui est le danseur et qui est la star, ce n’est pas le cas dans la vidéo de Léna Situations. La youtubeuse / influenceuse a invité l’acteur Pierre Niney, et le duo a tenté la danse. Le résultat est à découvrir ci-dessous.