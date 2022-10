”I Am Iron Man”

Nate from the Internet, anciennement à la tête de la chaîne de bricolage The King of Random, est désormais en solo sur sa propre chaîne. Mais ce touche-à-tout continue sur sa lancée et enchaîne les projets atypiques. Cette fois, il s’est mis en tête de recréer l’armure d’Iron Man à l’aide d’une imprimante 3D. La vidéo est en anglais, mais reste relativement simple à suivre. D’autres épisodes devraient suivre.