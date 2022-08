Notre sélection YouTube de la semaine : la langue des signes, de l’anthropologie et des papas

Sortez les mouchoirs

Loin de leur contenu souvent destiné aux plus jeunes, McFly et Carlito ont publié leur dernière vidéo de la saison, au ton différent. Et pour cause, on y retrouve les papas des deux youtubeurs, ainsi que ceux de Théodore, Seb la Frite et Joyca. L’occasion d’enchaîner les moments émouvants et les déclarations d’amour maladroites.