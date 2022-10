Jamel Debbouze et Alice Belaïdi s’affrontent chez Squeezie

Le Youtubeur le plus populaire de France propose pour la troisième fois son format “Qui est l’imposteur ?” Le principe reste le même : des inconnus défilent devant Squeezie et ses invités. Et à chaque fois se cache un proche de l’un d’eux. Le but étant de protéger son identité, ou, pour les deux autres, de l’identifier.