Notre sélection YouTube de la semaine : du piment, des chiots et des questions d’argent

Chaque semaine, retrouvez notre sélection de vidéos YouTube à (re)découvrir afin de terminer la semaine en beauté. Voici les quatre vidéos de cette première sélection.

Hot Ones avec Marina Foïs

L’adaptation de ce concept américain génial, où des célébrités répondent à des questions tout en mangeant des sauces de plus en plus piquantes, continue son chemin en France. Cette semaine, face à Kyan Khojandi, on retrouve l’excellente Marina Foïs, qui surprend une fois de plus. Par ses propos, toujours intelligents et mesurés, et sa résistance face aux sauces.