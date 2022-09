Chaque semaine, retrouvez notre sélection de vidéos YouTube à (re)découvrir afin de terminer la semaine en beauté.

Clic droit sur Martin Scorsese

Tales From The Click se penche cette semaine sur le réalisateur de Casino, Taxi Driver, Raging Bull et les Affranchis. Et comme d’habitude, c’est passionnant, et ça donne envie de se replonger dans la filmographie de Scorsese et de découvrir ses influences.