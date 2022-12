Notre sélection YouTube de la semaine : country, James Cameron et #BalanceTonYoutubeur

Chaque semaine, retrouvez notre sélection de vidéos YouTube à (re)découvrir afin de terminer la semaine en beauté.

Direction Nashville

Le toujours surprenant (et très, très drôle) Mister V est de retour, une fois encore là où on ne l’attendait pas. Après ses albums de rap, ou ses pizzas surgelées, le voici entouré de Freddy Gladieux et Vincent Tirel dans une vidéo hilarante. Le trio incarne les trois frères Jones, de jeunes Français passionnés des États-Unis. On ne sait jamais où va la vidéo, on vous laisse donc la surprise finale si vous ne l’avez pas encore vue.