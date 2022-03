Notre sélection de 5 marches Adeps pour ce dimanche 20 mars

Située sur un éperon rocheux qui domine la vallée de l’Amblève, La Gleize fait partie de l’Ardenne liégeoise et de la commune de Staumont. On y parle un dialecte wallon parmi les mieux connus de tous les parlers d’oïl. Le village est bien connu des aficionados d’Histoire puisque c’est à La Gleize que les Allemands ont perdu la Bataille des Ardennes. Une histoire mise à l’honneur au Musée "Décembre 44" qui propose une grande collection. Les amateurs de curiosités pourront quant à eux aller observer l’étrange chêne pédonculé et la chapelle sur la colline les Brieux.