"Notre politique a permis d’éviter le bain de sang social" : Le Premier ministre présente son budget et dresse le bilan de son gouvernement

Le Premier ministre, Alexandre De Croo, a présenté sa déclaration de politique générale, ce mardi après-midi, dès 14h15, à la Chambre. Devant les députés, il a dressé les grandes lignes de la politique que le gouvernement fédéral va mener en 2024, dans sa dernière ligne droite avant les élections législatives de juin prochain.

Ce week-end et ce lundi, la coalition Vivaldi a bouclé ses discussions budgétaires. Parmi les mesures les plus commentées aujourd’hui, figurent la taxation des banques et l’extension du régime des flexi-jobs.

Lors de son exposé, le Premier ministre a aussi dressé le bilan du travail accompli par son gouvernement. "Notre politique a permis de protéger le portefeuille des Belges. Notre politique a permis d’éviter le bain de sang social", a ainsi déclaré Alexander De Croo, résumant les décisions que la Vivaldi a prises dans les contextes de crise du Covid et de crise énergétique.

Avant de présenter sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a présenté ses condoléances "aux familles des victimes de ce qui s’est passé en Israël". A propos des événements, "tout cela témoigne d’une barbarie inacceptable", a estimé Alexander De Croo. "Cette extrême violence, aveugle et lâche, ferme brusquement la voie à toute perspective de paix et de sécurité dans la région", a-t-il ajouté, estimant que "la violence ne sera jamais la solution".