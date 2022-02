Notre playlist musicale, le reflet de notre personnalité ?

"Nous avons été étonnés de constater à quel point ces schémas entre la musique et la personnalité se reproduisaient à travers le monde. Les gens peuvent être divisés par la géographie, la langue et la culture, mais si un introverti dans une partie du monde aime la même musique que les introvertis ailleurs, cela suggère que la musique pourrait être un lien très puissant. La musique aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d’entente", a déclaré le docteur David Greenberg, chercheur en neurosciences et un des auteurs de l’étude.

Toutefois, les chercheurs ont remarqué que le cas des individus atteints de troubles névrotiques est plus nuancé. Ils ont tendance à se tourner vers de la musique triste pour exprimer leur solitude, ou alors vers des morceaux plus entraînants pour changer leur humeur. En général, ils semblent préférer des styles musicaux plus intenses comme le métal, le punk rock ou le rock classique. Ils feraient écho à leurs angoisses et frustrations intérieures.