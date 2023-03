Notre planète en perte de bon sens

Le monde qui nous entoure est dingue !

En Belgique, par exemple, notre dette est devenue insoutenable. Si nous ne bougeons pas, la Belgique sera en faillite d'ici 5 à 10 ans maximum. Et pour toute réponse, notre gouvernement fédéral n'arrive toujours pas à trouver un accord budgétaire.

En France ce n'est guère mieux. Le gouvernement a échoué à imposer sa solution pour la réforme des retraites et l'opposition politique et les syndicats n'ont pas proposé une alternative cohérente. Qui va sortir gagnant de ce dialogue avorté ? Les banques et les compagnies d'assurances qui, elles, proposent depuis de longues années des produits de capitalisation pour la retraite de nos amis français.

Pierre Bentata disait encore récemment "cette réforme des retraites n’a pas vraiment de sens face à de tels bouleversements. Ne serait-ce que parce que ChatGPT va favoriser le travail indépendant, la possibilité de travailler en dehors des grandes villes, etc. Tout cela est passé sous silence car nous sommes focalisés sur une demi-réforme qui nous fait perdre de vue l’essentiel ".

Voici le plus amusant dans cette actualité qui n'a ni queue ni tête. La presse économique américaine nous dévoile que, juste avant sa faillite, les dirigeants d'une banque californienne, la Silicon Valley Bank, avaient envoyé une convocation pour leur AG dans laquelle ils indiquaient très fièrement que 45 % de leurs administrateurs étaient des femmes, qu'il y avait des vétérans de guerre, des personnes de couleur noire et des membres de la communauté LGBTQ+. En quoi le statut militaire, la couleur de peau ou l'orientation sexuelle d'une personne l'aide, ou pas, à évaluer les risques bancaires ? C'est un peu le mal de l'époque actuelle, la communication a remplacé le fond, donc la réflexion.