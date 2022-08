Notre parfum de glace préféré refléterait notre personnalité

Les résultats montrent que la team "fraise" est amatrice de jazz et de films de science-fiction. Elle aime faire la lessive également. Par ailleurs, elle rencontre l’amour avec un grand "A" à l’âge de 24 ans en moyenne. La team "vanille" a une préférence pour les chiens plutôt que pour les chats, a une petite tendance à se coucher tard et aime assez faire la vaisselle. Elle rencontre l’amour à 25 ans en moyenne. Enfin, les amateurs de chocolat sont extravertis, aiment les comédies romantiques et la musique pop rock. C’est à 26 ans en moyenne qu’ils rencontrent l’amour.