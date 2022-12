Notre Noël audiophile : 7 cadeaux, de 7 à 70 € !

Destinées à porter des cadres photos, les tablettes murales Mosslanda ont vite été détournées de leur usage premier par des magasins de disque. Les collectionneurs de vinyle ont suivi d’autant que leur plateau intègre une rainure positionnant idéalement les albums exposés en biais. Transformable en table de nuit voir en mur d’escalade pour chat, ce mobilier chic et pas cher se décline six coloris, allant du noir au blanc. Mais aussi en rose et en pin tinté. Les Mosslanda offrent deux formats de 55 et 115 cm de large respectivement tarifés à 5 et 10 €. Notons que les chevilles et les vis ne sont pas incluses dans leur package.