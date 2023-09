Notre ministre des Finances, l’homme le plus chanceux de Belgique, et son coup de pied au secteur bancaire

Dans la vie, on le sait bien, il faut avoir un petit peu de chance. D’ailleurs, on raconte que l’immense Talleyrand refusa un poste diplomatique important à un aristocrate quand ce dernier lui avoua qu’il n’avait jamais eu de chance dans sa vie. En clair, Talleyrand ne croyait pas à la chance ou la malchance, mais uniquement à la volonté. Une anecdote en rapport avec notre gouvernement belge.

La coalition Vivaldi n’a pas réalisé de grandes choses durant cette législature. Pas de réforme fiscale et pas de véritable réforme des pensions. Et là, grâce à un coup de bol historique, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, qui allait donc rester dans les annales comme le ministre ayant raté la seule mission qui lui était réservé, à savoir réussir la réforme fiscale, il s’en tire par le haut, car il a réussi à récolter 22 milliards d’euros en une semaine à peine, via son fameux bon d’Etat. Je vous en reparle parce que ce fameux bon d’Etat, qui inspire même le gouvernement grec, aujourd’hui bénéficie d’une réduction d’impôt, à savoir d’un précompte mobilier de 15% au lieu de 30%. Certains juristes se demandaient si cette réduction d’impôt accordée uniquement aux bons d’Etat, est-ce qu’elle n’allait pas être retoquée par le Conseil d’Etat car ce serait une forme de concurrence déloyale vis-à-vis d’autres produits financiers vendus par exemple par des banques ou des assureurs ? Et c’est là où notre ministre des Finances a une chance de cocu. Le Conseil d’Etat vient donc de valider son précompte mobilier réduit de 50%.