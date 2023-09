"Notre Liberté", le livre d’Ahmad Massoud, le fils du commandant Ahmed Chah Massoud, le Lion du Panchir

Depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans, Ahmad Massoud vit dans la clandestinité. Sans résidence connue. Sans cesse, il change de contrée. A présent, il est en tournée dans le monde pour plaider la cause de son pays. Sur les plateaux du monde entier, il présente son livre "Notre Liberté" dans lequel il se veut la voix de son peuple et l’incarnation de la lutte contre le fanatisme.

"Malheureusement, un pays dont la superficie est plus grande que la France est aux mains de groupes terroristes. Les droits de notre peuple, les droits des femmes, la liberté, la démocratie, l’éducation et bien d’autres choses que nous avons obtenues au cours des dernières décennies ont disparu à cause du retour des talibans et parce que l’Afghanistan est devenu un refuge pour le terrorisme et une prison pour ses citoyens.

En 2019, un discours a commencé à se former, en Occident en particulier, selon lequel le dialogue avec les talibans est dû au fait que les talibans sont différents des talibans de 2001. Sur la base des promesses que les talibans ont fait à l’Occident et au monde, à Doha, au Qatar, par exemple, de ne pas modifier les programmes scolaires, de ne pas restreindre les droits des femmes, de créer un gouvernement central et inclusif et de cesser de se battre, etc. Bien sûr, aussi de couper les liens avec le terrorisme. Deux années se sont écoulées et nous avons vu que toutes ces promesses étaient des mensonges. Les talibans ont prouvé que non seulement ils n’ont pas changé, mais ils ont même empiré".