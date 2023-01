Notre jeu mobile de la semaine : le nouveau jeu des créateurs de Pokémon, Pocket Card Jockey

Mais Pocket Card Jockey: Ride On! est également un jeu de cartes. Et plus particulièrement un solitaire, légèrement modifié. Dans cette version, vous pouvez piocher une carte d’une valeur supérieure ou inférieure à votre main, dans le but de récupérer toutes les cartes en jeu. Plus vous serez rapide, plus votre cheval le sera également. Et le lien entre le jockey et la monture sera renforcé.

Bon, on le reconnaît, c’est du grand n’importe quoi. Mais ce qui est encore plus fou que ce pitch, c’est que ça fonctionne. Le mélange des genres est particulièrement réussi, et les deux univers se complètent au point que chaque partie de solitaire gagne en intensité. Il ne s’agit plus seulement de ramasser des cartes, mais bien de s’assurer la victoire en laissant les autres joueurs loin derrière vous. Autant dire que la mission est de la plus haute importance.