Notre interview exclusive à Orelsan : « Tes rêves, quand tu les touches, ça les change »

Rien ne semble pouvoir arrêter le rappeur originaire de Caen. La tornade Orelsan s’est arrêtée à Bruxelles ces 4 et 5 novembre au Palais 12 pour deux dates qui affichaient complet. Le rappeur français qui a vendu le plus de disques l’année dernière semble inarrêtable : en un an à peine, son album a déjà dépassé la barre des 650.000 exemplaires. Il parvient à séduire et toucher toutes les générations.

Alors qu’il se fait de plus en plus discret dans les médias, il a accepté de nous rencontrer quelques heures avant son concert. L’interview est à découvrir en intégralité.

Il nous parle de sa réédition de "Civilisation perdue", de son feat avec Angèle, de sa rencontre avec Pharrell Williams et de la saison 2 du documentaire réalisé par son frère "Montre jamais ça à personne". Et, aussi, de son lien particulier avec la Belgique.