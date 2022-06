Notre galaxie serait habitée par 4 civilisations aliens "malveillantes" envers la Terre et l’humanité

Dans un article scientifique intitulé "Estimation de la prévalence des civilisations extraterrestres malveillantes", Caballero explique qu’une rencontre avec une civilisation plus avancée que nous pourrait avoir des points positifs comme nous permettre d’améliorer notre technologie et nous apporter de nouvelles connaissances. Cependant, "le risque zéro n’existe pas et n’existera jamais".

D’après Live Science, en examinant la consommation d’énergie, les taux moyens d’invasion mondiale, le nombre estimé de civilisations intelligentes dans la galaxie et la probabilité qu’une d’entre elles ait des intentions malveillantes, Caballero est arrivé à une "probabilité estimée à 5,52E-8% qu'une civilisation extraterrestre aurait des intentions hostiles envers l’humanité". Au total, cela ferait donc 4 civilisations aliens malveillantes.