"Notre fiscalité n'a plus de sens, elle n'est que budgétaire… ou dogmatique!"

Dans le cadre du PODCAST "Déclic - Le Tournant" de cette semaine, nous avons proposé à 3 experts (économistes et fiscalistes) de redessiner le système fiscal belge au départ d’une feuille blanche. Avant de s’y atteler, ils ont tous les trois commencé par dresser un tableau critique de notre système actuel. Voici quelques morceaux choisis :

Pour Philippe Defeyt qui dirige l’Institut pour un Développement Durable et a présidé longtemps le CPAS de Namur (pour ECOLO) : "notre fiscalité n’est pas intégrée dans une vision de société, dans une vision politique… du coup il n’y a plus d’adhésion. Les prélèvements obligatoires sont vus comme un obstacle, comme une punition par rapport à ceux qui réussissent. Or on ne sait pas construire un système fiscal de qualité si il n’y a pas une forme d’adhésion".

L’avocate fiscaliste, Sabrina Scarna, n’est pas loin de partager ce constat : "on n’a pas de sens dans notre système fiscal. Or il devrait en avoir un ! Je ne dis pas quels choix politiques il faut poser… mais on devrait avoir des objectifs sociétaux et faire en sorte que la fiscalité aille vers ces objectifs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, elle n’est que budgétaire ou dogmatique. Certains disent : " on va taxer les riches " puis mettent en place une taxe symbolique sur les comptes titres qui ne rapporte que quelques millions d’euros : c’est une plaisanterie !d'".

Un problème d'équité

Quant à Etienne de Callataÿ, professeur d'économie (Unamur) et fondateur d’Orcadia Asset Management, il estime notamment que "notre système fiscal pèche en termes d’équité horizontale. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des capacités identiques et qui payent des contributions très différentes. Ce n'est pas normal. Par ailleurs, la complexité de notre système pose des problèmes majeurs en termes d’équité et d’efficacité. Il est injuste que ceux que certains aient les moyens d’optimiser et d’autre pas".

Au départ de ces constats, les trois experts ont formulé toute une série de propositions concrètes de réforme en profondeur de notre système que vous pouvez retrouver ici et plus en détail encore dans notre Podcast.