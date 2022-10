"Notre Dame", une cathédrale et beaucoup d'imprévus

Toute personne à être déjà passé derrière la caméra vous le dira : réaliser un film, c'est faire face à une multitude d'imprévus. La cinéaste et actrice française Valérie Donzelli peut en témoigner. Le jour même où elle achève le montage de son nouveau long-métrage "Notre Dame", la célèbre cathédrale s'embrase dans un incendie qui saisit le monde entier, et place le film dans une lourde position, qui ne lui sied pas forcément. Comédie gentiment politique à l'humour boute-en-train et récit d'anticipation plus fantaisiste que prophétique, "Notre Dame", qui était présenté en compétition officielle du FIFF, est avant tout le portrait débridé d'une femme.



C'est sur les pas de Maud Crayon (interprétée par Donzelli elle-même) que le film nous entraîne. Déjà épuisée par son odieux patron, ses enfants et son ex-mari très collant, cette architecte modeste voit sa vie agitée propulsée dans le chaos le plus complet par un acte surnaturel : son projet de maquette pour une plaine de jeux s'envole littéralement jusqu'à la mairie de Paris, où il remporte le concours pour construire le nouveau parvis de la cathédrale.