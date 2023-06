Notre-Dame de Paris opte pour un mobilier totalement relooké et conceptualisé par deux artistes et designers français

Notre-Dame de Paris, partiellement détruite par un incendie en 2019, doit rouvrir fin 2024 avec un tout nouveau mobilier liturgique en bronze brun foncé, sobre et massif, ainsi que 1500 chaises design ajourées en chêne massif.

L’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a retenu les projets de Guillaume Bardet, 51 ans, et Ionna Vautrin, 43 ans, deux artistes et designers français, choisis parmi une soixantaine de candidats, qui réaliseront ces meubles dans une fonderie de la Drôme et une menuiserie des Landes. Guillaume Bardet, également céramiste, a choisi du bronze brun foncé pour le mobilier liturgique, un ensemble de cinq meubles et objets sacrés. Ionna Vautrin, qui a notamment réalisé des lampes dans les TGV, s’est orientée vers du chêne massif pour l’assise des chaises, aux lignes simples et avec un dossier à barreaux assez bas pour s’accouder et prier.

Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique admiré dans le monde entier, accueillait 12 millions de visiteurs en moyenne chaque année avant l’incendie du 15 avril 2019, 2500 offices et 150 concerts. En entrant dans les lieux "fin décembre 2024 si tout va bien", ils vont être "surpris" par une cathédrale "quasi neuve", assure l’archevêque, enthousiaste. Notre-Dame a déjà retrouvé "la blondeur de la pierre de ses murs et la fraîcheur des peintures de Viollet-Le-Duc (architecte rénovateur au 19e siècle, ndlr) dans les chapelles rayonnantes", après "des siècles de crasse" qui les avaient noircis autant que la fumée des bougies et de l’incendie, souligne-t-il.