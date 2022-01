« Notre-Dame de Paris », les vieilles pierres témoignent

Nous sommes le 16 avril 2019. Au lendemain de l’incendie qui a endommagé la flèche de Notre-Dame, les statues de pierre de l’édifice s’interrogent avec humour sur l’état du monde. Elles épluchent les journaux et commentent les déclarations grandiloquentes d’un chef d’État embarrassé, avant de pointer le véritable mal du siècle : l’empressement des hommes. Elles se rappellent alors, d’une autre histoire; celle d’Esméralda, la bohémienne, et de Quasimodo, le célèbre sonneur de cloche.

Les personnages imaginés par Victor Hugo ont encore bien des choses à nous apprendre. Au début du spectacle, une jeune fille en mal d’amour est sur le point de se jeter dans le vide mais les gargouilles interviennent et l’invitent à traverser les plus beaux passages de l’œuvre. " C’est un formidable roman sur les apparences. Ce monstre de Quasimodo a un cœur immense tandis que celui de Frollo, le prête, est rempli d’aigreurs et de frustrations."

Le metteur en scène Thierry Debroux au micro de François Caudron