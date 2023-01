"Notre-Dame de Paris" : la chanson "Belle", aussi indécente que l'œuvre littéraire de Victor Hugo ?

Concernant Belle, pour l'écrivaine et critique française Danièle Casiglia-Laster de la Société des amis de Victor Hugo, "cette adaptation de l’œuvre a fait événement et touché un public si large qu'on ne peut ni ignorer une vision aussi populaire de l'intrigue et des personnages de Hugo ni s'en désintéresser", écrit-elle sur le site de l'association.

Dans le récit de Notre Dame de Paris, Belle met en scène les tourments de trois hommes, Quasimodo, Frollo et Phoebus, tous amoureux du personnage d’Esmeralda. Trois hommes qui, à tour de rôle, prennent la parole pour dire leurs tiraillements à aimer une femme qu’ils ne peuvent pas aimer.

L’un parce que c’est un monstre bossu qui croit en Dieu (Quasimodo), l’autre parce qu’il est le représentant de Dieu (l’archidiacre Claude Frollo) et le troisième parce qu’il est déjà fiancé et promis à la jeune Fleur de Lys. Et toute la chanson est construite sur l’aveu de ces hommes à ne pas savoir résister à cette femme qui est, évidemment, décrite comme la tentatrice.

Tout ce qu’ils vont déclarer dans la chanson n’a rien de surprenant et correspond assez bien au trafic de sentiments suscité par le personnage d’Esmeralda dans le roman de Victor Hugo qui se déroule en 1482. Donc #MeToo, on oublie... Dans le roman, Esmeralda est montrée comme l’étrangère provocatrice. Quand Quasimodo chante : "Quand elle danse et qu’elle met son corps à jour (…) alors je sens l’enfer s’ouvrir sous mes pieds", il nous dit que la danse d’Esmeralda dévoile son corps et que ce corps est un appel de l’enfer.

Frollo le prêtre chante : "Est-ce le diable qui s'est incarné en elle ? Pour détourner mes yeux du Dieu éternel ?" Il nous dit que la beauté d’Esmeralda est synonyme de séduction, mais de séduction dans le sens biblique du terme, c’est-à-dire une manifestation du diable. Il nous dit aussi que, si les hommes succombent, ce n’est pas de leur faute, c’est qu’ils sont victimes de la femme qui "porte en elle le péché originel". Mais, une fois de plus, tout cela n’a rien d’étonnant qu’on renvoie cette image de la femme étrangère dont il faut se méfier. C'est ce que voulait dénoncer Hugo lorsqu’il fait d’Esmeralda une femme accusée de sorcellerie... Et on sait ce qu’il en est du statut de 'sorcière' dans l’histoire des femmes.