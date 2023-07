"Notre-Dame de Paris" fait son grand retour en Belgique pour son 25e anniversaire

La comédie musicale inspirée du roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", fête ses 25 ans. Pour l’occasion, le spectacle connu à l’international est joué à nouveau et passera par Bruxelles en 2024.

Pour sa 25e bougie, la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" est de retour ! Après une première représentation au Palais des Congrès de Paris, où le spectacle culte a été joué pour la première fois, Esmeralda, Quasimodo, Frollo, Phœbus, Gringoire, Fleur de Lys et Clopin passeront par Bruxelles les 26 et 27 janvier 2024 à Forest National.

Le spectacle de Luc Lamondon et Richard Cocciante est, encore une fois, mis en scène par Gilles Maheu mais le casting a connu du changement. Garou, Hélène Ségara et Patrick Fiori n’endossent pas leurs rôles. Flair rapporte que c’est Angelo Del Vecchio qui interprète Quasimodo, Martin Giroux est Phœbus et la chanteuse libanaise qui avait fait sensation à The Voice France en 2015, Hiba Tawaji, prête ses traits à Esmeralda. Richard Charest, Alyzée Lalande et Jay sont respectivement Gringoire, Fleur de Lys et Clopin. Concernant Frollo, il est toujours interprété par Daniel Lavoie.