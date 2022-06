Notre-Dame de Paris : découvrez le projet du belge Bas Smets qui a remporté l'appel à projets pour les abords de la cathédrale

Cocorico. C'est finalement le projet très épuré de l'architecte belge Bas Smets qui a été choisi par la ville de Paris afin de réaliser les jardins, le parvis et les rues voisines de la cathédrale de Notre-Dame sinistrée par un incendie en 2019.

L’équipe menée par le bureau paysagiste Bas Smets était associée avec le bureau d’architectes-urbanistes parisien GRAU et, pour le volet patrimoine, le bureau parisien Neufville-Gayet.

C'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a annoncé la victoire de ce "projet qui proposait le parvis le plus clair. Un rectangle dont le calepinage poursuit à l'extérieur le dessin géométrique intérieur, avec une dominante de grès de Fontainebleau".

Une réalisation à venir toute en sobriété et délicatesse donc, signature de Bas Smets, quasi-unanimement plébiscité et qui laisse également la place à l'eau. Plusieurs fois par jour, le parvis sera en effet irrigué, inscrivant cet ouvrage dans une continuité écologique, renforcée par de multiples créations parmi lesquelles un promontoire et un plateau piétonnier.

Pour ce projet un budget de 50 millions a été alloué.