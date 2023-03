Notre Dame à la Rose, le plus ancien hôpital du Royaume, est situé à Lessines

Depuis 1940, Notre Dame à la Rose est classé au patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne et reconnu comme tel en 1993. Il a traversé une bonne partie de ce millénaire avant de fermer ses portes dans les années 80 et d’être complètement restauré en 2012. Il abrite aujourd’hui une belle collection de matériel médical et pharmaceutique et dispose d’un somptueux jardin botanique de plantes médicinales, vivement consommées à l’époque. Devenu un musée depuis sa fermeture, l’ancien hôpital Notre Dame à la Rose est un lieu magique et hors du temps, incontournable à visiter.