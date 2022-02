Notre ancien collègue Pierre Reuter décède accidentellement

C’est l’une des voix radiophoniques des années nonante qui vient de se taire définitivement. Pierre Reuter avait commencé sa carrière de journaliste à la station sérésienne Radio-Ciel, une pépinière de talents qui a fourni dans la foulée de nombreuses personnalités d'envergure au monde de la communication, jusqu’au sommet du gouvernement de la Communauté Française.

Engagé à la RTBF, Pierre Reuter s’est consacré à l’actualité régionale, liégeoise d’abord, puis dans la capitale wallonne pour suivre les travaux parlementaires. Il a ensuite quitté les ondes et les antennes du service public pour se charger des relations avec la presse du bourgmestre Demeyer, puis de la fédération d’arrondissement du parti socialiste, et enfin de l’échevinat de la jeunesse et des sports. Sportif accompli, passionné de basket, récemment admis à la retraite, il laisse le souvenir d’une conviction sincère dans son militantisme, et au-delà, d’une convivialité jamais prise en défaut.