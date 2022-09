Notre alimentation n'est pas plus équilibrée qu'il y a trente ans.

Bien sûr, il y a des disparités selon les zones géographiques. Parmi les pays les plus peuplés, il y a vraiment eu une amélioration en Iran, au Vietnam et en Chine. A l'inverse, la qualité nutritionnelle des repas s'est détériorée en Tanzanie, au Nigéria, au Japon et aux Philippines. Tout en bas du classement se trouvent les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique et l'Egypte. En fait, là où on mange le plus mal dans le monde, c'est en Amérique latine et dans les Caraïbes si l'on ne regarde que le score, estimé à 30,3.

Ce ne sont évidemment que des moyennes puisque l'étude note bien que les femmes sont plus susceptibles de manger équilibré que les hommes. Et l'on savait déjà que les facteurs socio-économiques tels que l'éducation influençaient le contenu des assiettes, avec un menu plus équilibré pour les foyers instruits.