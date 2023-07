Notre alimentation continue à avoir un impact négatif sur la planète.

Tandis que la croissance démographique empêche les filières alimentaires d'amoindrir leur bilan carbone, l'augmentation des régimes alimentaires à base de protéines animales ajoute un frein supplémentaire à cet objectif, pourtant essentiel pour limiter le réchauffement climatique.

Fin avril dernier, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, publiait un rapport considéré comme le plus complet à ce jour et précisant que la viande, les œufs et les produits laitiers constituaient des "sources essentielles de nutriments". Des ingrédients jugés importants à intégrer dans l'alimentation au moment de la grossesse, lors de l'allaitement mais aussi durant l'enfance puis le grand âge. Ce riche document n'occultait pas pour autant l'impact environnemental de ces aliments dans un contexte où l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre.