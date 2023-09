Notre alimentation a un coût caché, et il se chiffre en trillions de dollars

Toujours dans cette optique de donner accès à tous à une nourriture de qualité et réduire les inégalités, l’association VRAC NATIONAL favorise le groupement d’achats communs.

Laurence Van Madler précise le fonctionnement : "On travaille dans les quartiers populaires de Bruxelles. Ils n’ont pas les moyens financiers de consommer une alimentation de qualité, ou tout simplement il n’y a pas d’offre de ces produits qualitatifs. Quand on vient d’un quartier populaire, on a une moins bonne santé. Il y a un enjeu. Il y a une inégalité en fonction de son indice socio-économique. Si on défend une accessibilité des consommateurs aux produits sains, on ne peut néanmoins pas développer une précarité des producteurs".

VRAC permet d'un côté aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un mode de consommation durable et responsable. D’un autre côté, les producteurs sont respectés et payés le prix juste. "Nous ne négocions pas le prix avec les agriculteurs. En achetant en grande quantité, le coût onéreux des emballages est limité. Les denrées sont revendues au prix d’achat, nous ne prenons pas de marge entre le producteur et le consommateur. Nous pouvons nous le permettre parce que notre travail est soutenu par les pouvoirs publics et des fondations privées".

À l’heure où l’inflation alimentaire mondiale frappe durement les plus vulnérables et où la quête effrénée des bas prix prédomine comme unique alternative, la campagne de Humundi met en lumière l’impérieuse nécessité d’une transition alimentaire.

