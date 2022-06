Nothing présentera son premier smartphone le 12 juillet

La marque créée par Carl Pei, ex-PDG de One Plus, lancera son premier smartphone dans les mois à venir. Jusqu’à présent, Nothing (c’est le nom de l’entreprise, soit “Rien”), n’avait dévoilé que des écouteurs, les Ear 1.

Le prochain produit sera donc le The Nothing Phone 1, un smartphone qui a pour ambition de rivaliser avec l’iPhone d’Apple. Peu d’informations ont fuité sur ce nouveau venu sur le marché des smartphones, si ce n’est cette capture d’écran ci-dessus, qui nous montre le launcher “Nothing OS”, surcouche d’Android 11.

L’appareil, qui sera alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon , sera présenté à Londres le 12 juillet. Nothing promet un smartphone “différent de tout ce que vous avez vu auparavant”, et marquera “le début d'un écosystème de produits ouvert et diversifié qui donne aux gens un véritable choix.”

Carl Pei n’a en tout cas pas froid aux yeux, et déclare que Nothing “construit actuellement l'alternative la plus convaincante à Apple.”

Rendez-vous dans un mois pour savoir si l’entreprise tiendra ses promesses.