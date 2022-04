Notes fondamentales

A travers cette nouvelle saison, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège donne le la et rappelle l’état d’esprit qui guide l’institution depuis de nombreuses années : défendre, initier et rassembler. Toutes les informations et le contenu de la saison 22-23 sur le site oprl.be.

Une image vaut parfois tous les discours. L’affiche de la saison 22-23 éclaire un seul et unique objet : un diapason. Ce petit instrument métallique est de nature discrète. Il se glisse dans l’étui d’un violon, se cache dans la poche d’un chef d’orchestre et traverse le temps avec pour seule et unique fonction de donner le la (440 Hertz) ; la note fondamentale autour de laquelle les musiciens d’un orchestre se rassemblent et s’accordent.