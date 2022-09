Notes FIFA 23 : Kevin De Bruyne au sommet, Thibaut Courtois dans le top 10

Les notes de joueurs ont donc déjà été dévoilées. Kevin de Bruyne est au sommet de la pyramide avec une valeur de 91. Il partage la première marche avec Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Juste derrière on retrouve avec une valeur de 90, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo qui ne fait donc plus partie de la crème de la crème.

Neymar se retrouve lui un cran en dessous. La nouvelle mouture du jeu de simulation de foot, sortira le vendredi 30 septembre.