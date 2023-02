Nostradamus, Guillaume Canet et Marion Cotillard sont les invités du Grand Cactus de ce jeudi 9 février

Lors de chaque émission, un invité différent prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte. Après notamment Salvatore Adamo, c’est au tour d’Alex Germys de se prêter au jeu. Le célèbre producteur et DJ belge qui vient de dévoiler son nouveau single "Another You" sera l’invité d’honneur de l’émission.