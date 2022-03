Nostalgique de l’époque vintage ? Rendez-vous au Vintage Hotel

L’immersion commence déjà dans la cour. En effet, on y retrouve une caravane dans laquelle on peut aussi dormir au passage et une moto sur la façade, d’une autre époque. Une fois à l’intérieur, c’est un univers coloré et décoré de manière rétro qui se montre à la clientèle avec des meubles, des luminaires et des objets de collections provenant de différentes décennies passées.

Cet hôtel a 38 chambres qui sont en grande partie en cohésion avec le thème du lieu. Toutefois, il y en a également d’autres d’un style plus épuré pour les personnes moins sensible à cette époque et qui ne voudraient qu’un lieu pour dormir.

Entre 75 € et 125€ par nuit, ces chambres restent abordables et peuvent aussi convenir aux familles.