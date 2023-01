Nostalgia, une errance dans les rues de Naples

Après avoir vécu de longues années à l’étranger, Felice revient chez lui à Naples. Il revient voir sa mère, son quartier… c’est alors que tous les souvenirs d’une jeunesse qu’il croyait avoir perdus lui reviennent. Pour le meilleur d’une certaine nostalgie, mais aussi pour le pire d’une trahison qu’on ne lui pardonne toujours pas.

Le réalisateur napolitain nous raconte le Naples d’hier et d’aujourd’hui. Il filme les ambiguïtés de sa ville, sa beauté et sa laideur, son calme et sa violence. Et tout cela entre mélancolie et nostalgie. Le tout encore incarné par l’un des plus grands talents italiens, Pierfrancesco Favino (Le Traître, Nos plus belles années), un acteur fascinant, touchant et juste.

Comme la phrase de Pasolini, citée au début du film : "Qui ne s’est jamais perdu n’a rien", et Nostalgia invite à l’errance dans une Naples entre passé et présent.