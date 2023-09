NoSo, la dreampop made in LA

Évidemment, l’histoire ne s’arrête pas là. En 2022, NoSo plonge dans le grand bain avec un premier album intitulé Stay Proud of Me. Parmi les 10 titres du disque, on retrouve un son pop-rock saupoudré d’arrangements amples et aérés, qui accueillent des atmosphères tantôt dreampop, tantôt plus alternatives, parfois même teintées d’un chouia d’électro. S’inspirant de styles musicaux riches et variés, l'album passe des rythmes carrés à la St. Vincent aux arpèges de guitare, pour finalement donner place aux breaks de synthés ultra eighties, rappelant les premiers titres de Mitski.

Un album hybride, donc, qui traite de sujets engagés et engageants. Tout le long du disque, l’artiste fait référence à l’homosexualité et aux questions de genre en mettant en lumière les différentes étapes de l’acceptation dans un monde en constante évolution. En plus d’aborder son identité non-binaire, l’artiste explore les nuances de son héritage coréen, qui a d’ailleurs influencé son nom de scène : diminutif de North/South, il fait référence à l’éternelle question “de quelle Corée viens-tu ?”, que l’artiste a bien trop souvent entendue.