Nos vieux jouets valent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, et on l'ignore

Les figurines pouet pouet de Nicolas, Pimprenelle et Nounours, héros de Bonne Nuit les Petits, une série télévisée des années soixante, et souvenirs d'enfance de Carlo, sont en très bon état de conservation. Elles ont une valeur de 80€/pièce. Marion a une Barbie qui célèbre les 60 ans de la marque. Mieux vaut la garder: dans vingt ans, elle sera un objet collector. L'Action Man Pilote silver speeder de Jessica vaut entre 30 et 40€, car il n'est pas sorti de sa boîte. La soucoupe de Goldorak sans sa boîte monte à 100€. Dans sa boîte, elle vaudrait plus que 200€.