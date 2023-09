Nos vagues de chaleur sont en avance de 20 ans sur les prévisions climatiques

Il faut tout d'abord distinguer deux choses : les modèles de prévisions météorologiques et les modèles de projections climatiques. C'est un peu théorique, c'est vrai, mais c'est important pour bien comprendre ce qui va suivre.

Pour faire très court (mais nous vous détaillons dans cet article la manière dont fonctionne une prévision météorologique et pourquoi celle-ci est parfois fausse ou faussée), l'idée des modèles de prévisions météorologiques est de calculer sur base d'une série d'éléments donnés une tendance des conditions atmosphériques pour les prochains jours. Ces modèles travaillent par sur une zone définie et y font varier une série de paramètres (température, humidité, vent, etc.) afin de sortir une idée globale de ce que pourra être le climat à cet endroit dans un temps donné.

Dans le cadre des prévisions à long terme, notamment les projections du GIEC, la situation est un peu différente et on parle alors de "modèles de projections climatiques" : des supercalculateurs sont dévoués à la tâche et si les modèles utilisés sont quasiment semblables à ceux employés pour la prévision météorologique, l'analyse en est complètement différente.

Bien sûr, rien n'est parfait : les modèles de projections climatiques, ceux qui nous occupent ici, sont limités par toute une série de freins (la puissance de calcul, évidemment, mais aussi les spécificités topographiques, l'activité humaine qui peut fluctuer, etc.). Le meilleur moyen de les mettre en défaut serait donc simplement de les comparer à la situation réelle, pas vrai ? C'est à cet exercice que s'est livré Xavier Fettweis.

Une question de scénarios