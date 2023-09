Nos smartphones nous espionnent-ils ?

Peut-être avez-vous déjà eu l’impression que votre smartphone vous écoute ? Vous venez de parler d’une paire de basket avec un ami et comme par hasard, elle apparait quelques instants ou quelques jours plus tard via une publicité sur votre téléphone. Alors votre smartphone vous écoute-t-il ou pas ?

Si vous parlez à votre smartphone mais que vous ne faites pas de recherche écrite, votre smartphone ne vous proposera pas de pub à ce sujet.

Par contre, les assistants Siri, Google et Alexa nous écoutent tout le temps. En principe, ils n’enregistrent nos données que quand nous les y autorisons.

Ces intelligences artificielles gardent vos informations pour pouvoir vous envoyer plus tard de la publicité ciblée. Comme elles savent en permanence où vous êtes, ce que vous faites et avec qui vous êtes amis, elles vous envoient de la pub même si un de vos amis a fait une recherche (et pas vous) car cela est susceptible de vous intéresser.

Nos téléphones ne nous écoutent donc pas mais ils nous espionnent.