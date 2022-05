Nos seniors sont-ils trop vite placés en maison de repos ?

Depuis La Louvière, Marie nous raconte son expérience : "Quand j’avais 21 ans, ma maman a fait un AVC qui l’a rendue hémiplégique. Je me suis occupée d’elle pendant 27 ans. Je lui préparais ses repas, je faisais sa toilette, etc, tout en continuant mes études et puis en travaillant."

Lorsque j'ai eu un bébé, elle m’a dit que ce n’était plus possible que je gère toute ma famille

"Elle avait quand même une infirmière pour la laver le matin, mais elle m’a proposé de partir en maison de repos. Parfois, on n’a pas le choix. Si la personne a encore toute sa tête, ce ne sont pas forcément les enfants qui prennent cette décision."