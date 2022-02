Nos seniors sont-ils en danger dans les maisons de repos ?

À Ciney, Dominique nous partage son expérience : "Il y a danger dans certaines maisons de repos. Ma mère y est et je trouve qu’il y a un manque criant d’humanité. Je reconnais qu’avec la période Covid, il manque du personnel et on a du mal à trouver du bon personnel. Une fois en arrivant, il y avait un nœud dans la tubulure, ma mère étant sous oxygène. Si je ne le voyais pas, personne ne le voyait. Elle me raconte souvent que lorsqu’elle sonne pour de l’aide, personne ne vient."

La nuit, ils sont deux personnes pour 90 résidents

"J’ai déjà dû la changer moi-même et souvent, je passe une demi-heure à ranger sa chambre. Je me suis déjà plainte à la direction et j’ai reçu une lettre me disant de me calmer ou de changer de maison de repos."