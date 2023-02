Nos premiers "feelings" avec Domenico Tedesco

On lui tend la perche, il la saisit à pleines mains. "Mon message aux fans : je me réjouis de les rencontrer, lors de notre premier match à domicile. Je veux qu’ils sachent que je suis heureux d’être ici, très fier, et particulièrement motivé".

De manière générale, on sent que les relations sont importantes pour lui. C’est ce qui a de suite "matché" avec la Task Force durant le processus de recrutement. "J’ai très vite ressenti de bonnes vibrations avec Peter (Bossaert). Avant même de parler de football et de la fonction de sélectionneur. Un bon "feeling", pour des petites choses qui paraissent banales comme la façon de serrer la main, de dire "bonjour" ou "merci", le regard quand on se parle, le sentiment de respect réciproque etc. Ces choses sont essentielles pour moi".